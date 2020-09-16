شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة مثيرة.. هكذا حاولت جنيفر لوبيز اللحاق بالدقائق الأخيرة من الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز قررت الاستمتاع بكل لحظة فى فصل الصيف و خاصة على الشواطئ ، حيث تستفيد بأشعة الشمس والجو الدافئ بالإضافة إلى ممارسة رياضتها المفضلة وهى السباحة .

فاجأت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 51 عام ) محبيها ومعجبيها من مرتادى صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " بنشرها صورة جديدة لها و هى مستلقاه للاسترخاء على شاطئ هامبتونز ، بينما كانت ترتدى " مايوه " ذى تصميم مثير باللون الوردى .



لوبيز علي الشاطئ

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وقررت أن تودع النجمة الشهيرة الصيف على طريقتها الخاصة ، حيث علقت لوبيز على الصورة فكتبت : " التمسك باللحظات الأخيرة من الصيف " ، و قد حصدت الصورة 1.6 مليون likes خلال 10 ساعات فقط من نشرها على "إنستجرام".

بينما أشار موقع ديلى ميل أن السبب الرئيسى فى حفاظ لوبيز على جسدها هو أنها عندما تكون فى نيويورك ، تعتمد جنيفر على مدرب اللياقة البدنية ديفيد كيرش لمساعدتها فى الحفاظ على جسدها ممشوق ومذهل .

من جهة اخرى كشفت جنيفر لوبيز أن الموعد الرسمى للعرض الأول لفيلمها الجديد ذو الطابع الرومانسى كوميدى " Marry Me " يتزامن مع الاحتفال بعيد الحب 2021 ، و هو العمل الذى شاركها بطولته عدد كبير من نجوم العالم مثل أون ويلسون و سارا سيلفرمان و مالوما وغيرهم .