شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تكشف عن بوستر مسلسل "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة روجينا البوستر الرسمى لمسلسل أسود فاتح الذى يشارك في بطولته عدد من الفنانين على رأسهم هيفاء وهبى وشريف سلامة وأحمد فهمى وآخرون، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"الف مبروك لكل فريق العمل باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح".



روجينا



روجينا

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

استقرت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" على عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة، حيث من المقرر الانتهاء من كل هذه العمليات أواخرشهر سبتمبر الجاري.

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وكانت هيفاء وهبي قد أعلنت الانتهاء من تصوير مسلسلها ونشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام، فيديو من آخر يوم تصويرلطاقم العمل، معلقة عليه قائلة "أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى"، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان.

وفى فيديو آخر وجهت هيفاء الشكر لطاقم العمل وبشكل خاص للمخرج كريم العدل، حيث كتبت "المخرج كريم العدل.. ما في كلام بيوفيك حقك ! انا مبسوطة وفخورة اننا اشتغلنا مع بعض، واني كنت تحت اشرافك الاحترافي! ما بنساك ابدا وانت بقلبي.. هالمسلسل عرفني على شخص صار مهم بحياتي ولأول مرة بتصير معي وبتتحول تجربة عمل لعشرة وارتباط قوى.. ألذ وأشطر وأهضم وأطيب مخرج شفته بحياتى".