شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بتربعه على تريند YouTube فى الإمارات بأغنيته "يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بتربعه على تريند موقع الفيديوهات الشهير YouTube بأغنيته الجديدة "يا حبيبي" في الإمارات، ونشر صورة له من كليبه الأخير عبر موقع انستجرام، ليعلن عن تربعه على المركز الأول في الإمارات العربية المتحدة التي صور فيها الأغنية.

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وكان قد علق رمضان على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية اللقب المفضل لرمضان، وقال رمضان: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1".

وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".