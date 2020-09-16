شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة انطلاق الموسم الرابع من نادى فنون الأوبرا بمسرح دمنهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق الموسم الرابع لنادى فنون الأوبرا بمسرح أوبرا دمنهور في السادسة مساء الجمعة المقبل، حيث يتم عرض فيديو عن المشوار الفنى لعارضة الباليه الروسية الشهيرة أنا بافلوفا يليه فيلم تسجيلى قصر يتناول أعرق المسارح في روسيا، ويعقبه حوار فني مع كل من الدكتورة سحر حلمى العارضة الأولى لفرقة باليه اوبرا القاهرة، والدكتور أسامة السروى أستاذ النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ومارات جاتين القنصل ومدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وتقدمه التشكيلية إيمان مكاوى ويصاحبه معرض روسيا بعيون مصرية ويضم عدد من أعمال الدكتور أسامة السروي ويستمر لمده أسبوع.
يشار أن فعاليات نادى فنون الأوبرا تهدف إلى التعريف بمختلف الوان الإبداع العالمى وشرح عناصرها وتقنياتها المتنوعة بهدف تنمية الذوق الفني للجمهور خاصة الشباب ويشارك فيها نخبة من الفنانين والمثقفين في مصر.
وشمل برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.
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