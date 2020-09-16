الفيديو| سلمى حايك تشغل غضب الإسبان بصرخة دولوريس

رنا صلاح الدين - حرصت النجمة العالمية سلمي حايك، على الاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال المكسيك عن إسبانيا التي توافق اليوم من كل عام.
وكانت قد شاركت حايك، متابعيها وجمهورها، منذ ايام بصورة لها من إحدى مغامراتها الاستكشافية في الطبيعة فوق أحد الجبال الشاهقة
ونشرت سلمى حايك على موقع "إنستجرام" وهي تؤدي صرخة دولوريس الشهيرة ضد الإسبان.
ويعد يوم الاستقلال المكسيكي حدث سنوي، يحتفل به المكسيكيون بـ"صرخة الاستقلال" التي ارتبط بهذا اليوم من 16 سبتمبر عام 1810 بصرخة إل جريتو دي دولوريس ضد الإسبان بعد خروجهم من المكسيك.
الجدير بالذكر، أن سلمى حايك قد احتفلت قبل فترة قصيرة بعيد ميلادها الـ 54، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
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