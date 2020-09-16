رنا صلاح الدين - يبدو أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز قررت الاستمتاع بكل لحظة فى فصل الصيف في الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية. وتحاول دائما جينيفر لوبيز الاستفادة بأشعة الشمس والجو الدافئ بالإضافة إلى ممارسة رياضتها المفضلة وهى السباحة. وفاجأت جينيفر لوبيز، متابعيها على "إنستجرام" بنشرها صورة جديدة لها وهى مستلقاه للاسترخاء على شاطئ هامبتونز. جينيفر لوبيز Advertisements وكانت ترتدى جينيفر لوبيز "مايوة" ذى تصميم مثير باللون الوردى، حيث بدت النجمة صاحبة الـ 51 عاما بشكل مثير. وقررت أن تودع جينيفر الصيف على طريقتها الخاصة، حيث علقت لوبيز على الصورة فكتبت: "التمسك باللحظات الأخيرة من الصيف". وحصدت الصورة 1.6 مليون لايك خلال 10 ساعات فقط من نشرها على "إنستجرام".

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| إطلالة مثيرة لجينيفر لوبيز بـ "المايوة" على شواطئ لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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