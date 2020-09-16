صور| تريند غاضب.. "ضعف النساء" يضع أصالة في ورطة

رنا صلاح الدين - طرحت النجمة السورية أصالة نصري، ألبومها الخليجي الجديد التي اختارت له اسم "لا تستسلم"، وذلك عبر تطبيق "ديزر"، تمهيدًا لطرحه عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وتعرضت أصالة لإنتقادات كثيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أغنية "رفقًا"، وهي واحدة ضمن أغاني الألبوم التي أظهرت فيها المرأة بصورة ضعيفة، لتتصدر هاشتاج "اصالة_اخرسي" عبر "تويتر".

وانقسم المتابعين إلى مؤيد ومعارض فمنهم من دعمها وجاءت تعليقات كالتالي:"النساء خلقوا بضعفهن” اذا انتي ضعيفة مو كل النساء ضعيفات نفسك! هذي اهانة للكل النساء اللي احبهم ما اسمح لك تهينينهم".

وكتت متابع آخر:" أصالة ما قالت شئ غلط".

اصالة

اصالة

اصالة

Advertisements

من ناحية أخرى دافع ودعم آخرون أصالة واستغربوا من ردود فعل البعض على الأغنية، حيث كتب بعضهم:" الاغنيه دعوة لمعامله النساء معامله بالحسنى ولمكانتهم ، عاادي جداً والضعف له معنى الرقه (رفقاً بالقوارير ) ماهو الهوان والذله امام الرجل افهموو بس انتم للاسف صايرين غير منطقيين وبلا وعي".

"ليش الهجوم هذا .. الضعف المقصود بالبُنية الجسمانية والعاطفة اللي تطغى على اي إمرأه مهما كانت قوية.. وتظل هذي وصية الرسول لكل ذكر يشوف حالة على من ربته و كملت دينه وبناته اللي بسببهن يدخل الجنه.. ابداً هالاغنية ماتتكلم على ان المرأه ضعيفة بالشكل السيئ اللي تشوفو".

اصالة

اصالة

اصالة

أغنية "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.