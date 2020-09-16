لقاء سويدان تعترف بإجراء عملية تجميل.. تعرف على التفاصيل

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رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية لقاء سويدان عن رأيها في عمليات التجميل التي يلجأ إليها معظم الفنانين مؤخرا.
لقاء اعترفت، خلال حلولها ضيفةً على إحدى الندوات الصحافية، أنها خضعت لعملية تجميل واحدة طوال حياتها في منطقة الأنف.
الفنانة المصرية أكدت أنها لم تندم على هذه العملية، حيث قالت: "لم أندم أبداً على هذا القرار، بل سألجأ إليها مرة أخرى إذا تطلب الأمر".
لقاء سويدان
وكانت الفنانة لقاء سويدان قد فاجأت جمهورها بإعلان خبر اعتزالها للفن وبررت ذلك الاعتزال بعدم قدرتها على التعامل مع الوسط الذي يشوبه "الشلاليه" وخلافه.
ولكنها عادت وتراجعت مؤخرا عن قرار اعتزالها الفن بعد مرور أشهر قليلة، أعلنت عن خوضها تجربة العودة للمسرح عبر صفحتها الشخصية بموقع "الفيس بوك"، قائلة: "بسم الله توكلنا علي الله، العرض الغنائي الأستعراضي، سيد درويش"، والذي تقدم من خلاله شخصية جليلة، والعمل من بطولة ميدو عادل.
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