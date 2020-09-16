محمد رمضان يحتفل بتصدر أغنية "يا حبيبي" التريند بمصر والإمارات.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمد رمضان بتصدر أغنيته الجديدة "يا حبيبي" تريند موقع "اليوتيوب" في مصر والإمارات.

الفنان المصري نشر صورة له من كليب الأغنية، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "نمبر وان في تريند اليوتيوب في مصر والإمارات".

وكان محمد رمضان قد سافر مؤخرا إلى دبي لتصوير كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، والذي يشاركه غنائها الفنان العالمي ميتر جيمس.

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وفاجأ محمد رمضان جمهوره بإطلالة مختلفة فى كليبه الجديد “ياحبيبي”، حيث ظهر عارياً كعادته، وقام بالوقوف فوق متن مدرعة، مستعرضا عضلاته، وقدم خلال الكليب رقص استعراضي مميز.

وكان ميتر جيمس قد كشف مؤخرا، خلال لقائه في برنامج "Et بالعربي"، إن تصوير الفيديو كليب استغرق ثلاثة أيام فقط.

وأضاف أنه تقابل مع محمد رمضان لأول مرة في أحد المهرجانات الموسيقية في مراكش العام الماضي، لافتا إلى أنهما سجلا الأغنية منذ فترة.