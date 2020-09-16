هل تجنب جيجي حديد مولودتها الأولى في سرية تامة؟

رنا صلاح الدين - حافظت النجمة والسوبر موديل الشهيرة جيجى حديد على خصوصيتها، بعد فترة حملها في مولودتها الأولى من النجم العالمي زين مالك.

وتسعى أغلب النجمات خلال فترة الحمل للتواصل مع معجبيها، والتواجد تحت الأضواء بشكل مكثف أكثر من الأيام العادية حوفا من ابتعاد الأضواء عنهن.

وكشفت بيلا حديد شقيقة جيجى عن واحدة من الصور وذلك عبر "إنستجرام"، وهي الصور التى التقطتها بيلا مؤخرا مع شقيقتها.

جيجي حديد

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وظهرت بيلا وجيجى فى مزرعة أسرتهما فى بنسلفانيا، حيث أمضيا معظم العام فى الحجر الصحى هناك، وكانت جى جى بالصور تضع يدها على بطنها المنفخ بسبب الحمل اما بيلا فكانت تحاول تقليدها.

وأشارت تقارير صحيفة إلى أن محبي جيجي حديد تكهنوا بمجرد رؤية الصورة بوضعها لمولودها في أجواء هادئة تعمها السرية مثلما حدث في بداية الحمل حيث تم الكشف عن خبر حملها في شهرها الخامس.

وحصدت صورة بيلا وجيجي أكثر من 4.1 مليون لايك خلال 13 ساعة فقط من نشرها عبر بيلا علي "إنستجرام".