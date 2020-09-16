عاجل| بهاء سلطان يرد ببيان ناري على نصر محروس

رنا صلاح الدين - أعلن النجم بهاء سلطان، فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس ، حيث نشر عبر حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، صورة لآية قرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

وعلق قائلا:"الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس).

وخرج بهاء سلطان، ليرد على تكذيب المنتج نصر محروس المطرب المصري، من خلال نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:"اولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم وقد ايه بعدي عنكم و الانتظار كان صعب بالنسبالي وأثر معايا نفسيا خلال الفتره الي فاتت".

وأضاف:"بس الحمدلله القضية اخذت شكل من الناحيه القانونيه افضل وقريبا هطلع اوضح ما ترتب علي الجلسة الاخيره من القضية والتي كانت امس 9/15 ".

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بهاء سلطان

وكان قد قال نصر محروس في تصريحات صحفية: "ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة تماما، فهو عكس الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة المختصة أمس الثلاثاء برفض الدعوى الفرعية المقدمة من بهاء سلطان، والتي يقول فيها إن مدة عقده مع فرى ميوزك قد انتهت".

وأضاف: "المحكمة حكمت بإلزام بهاء سلطان بالتنفيذ العينى وملحقه، وهو تقديم الألبومين المتبقيين مع شركة فري ميوزك، حيث أن التعاقد كان تقديم 3 ألبومات غنائية في 3 سنوات".