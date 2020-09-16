بعد إعلانه فسخ التعاقد.. نصر محروس يكذّب بهاء سلطان

رنا صلاح الدين - بعد إعلان الفنان المصري بهاء سلطان فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك"، كذّب مالك الشركة، المنتج نصر محروس المطرب المصري.

محروس قال: "ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة تماما، فهو عكس الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة المختصة أمس الثلاثاء برفض الدعوى الفرعية المقدمة من بهاء سلطان، والتي يقول فيها إن مدة عقده مع فرى ميوزك قد انتهت".

وأضاف، في تصريحات صحفية: "المحكمة حكمت بإلزام بهاء سلطان بالتنفيذ العينى وملحقه، وهو تقديم الألبومين المتبقيين مع شركة فري ميوزك، حيث أن التعاقد كان تقديم 3 ألبومات غنائية في 3 سنوات".

وكان الفنان المصري بهاء سلطان قد أعلن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس .

بهاء سلطان نشر، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، صورة لآية قرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

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الفنان المصري علق قائلا: "الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)".

بهاء سلطان

يذكر أن الخلاف بين بهاء سلطان ونصر محروس، بدأ في عام 2014، وقت طرحه ألبوم "سيجارة"، والذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015.

وأقام المنتج المصري دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليقرر بهاء سلطان رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية.