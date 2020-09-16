سر مثير وراء وفاة النجمة الكورية أوه إن هاي

رنا صلاح الدين - توفت الممثلة الكورية أوه إن هاي، ووفقا لبيان الشرطة في إنتشون، حيث جاءت وفاتها مساء الاثنين نتيجة سكتة قلبية.
وتم العثور على جثة النجمة الكورية، عليها فاقدة للوعي في منزلها في وقت سابق من اليوم، عن عمر 36 عامًا.
وقالت الشرطة في مدينة إنتشون لوسائل إعلام محلية إنها استقبلت مكالمة من صديقة أوه التي وجدت الممثلة فاقدة الوعي في منزلها الاثنين الماضي.
ونقلت أوه إلى مستشفى جامعة إينها لكنها توفي مساء الاثنين بسبب سكتة قلبية، حيث يجري حاليا التحقيق في الظروف المحيطة بوفاة أوه.
وكشفت الشرطة المحلية، أن أوه كانت تعاني من الاكتئاب، مما أثار شكوك حول إذا كانت الوفاة طبيعة آم انتحار.
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