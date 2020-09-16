بهاء سلطان ونصر محروس في 3 ساعات.. من "فسخ تعاقد" إلى "التوضيح قريبا"

بعد سنوات طويلة من الدعاوى القضائية المتبادلة، كسر المطرب المصري بهاء سلطان حاجز الصمت، الأربعاء، ليعلن فسخ تعاقده مع منتجه نصر محروس، "بعد حصوله على حكم قضائي أنصفه".



وقال المطرب بهاء سلطان، إنه فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس، مالك شركة «فري ميوزك» وقناتها، مؤكدا ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".

وأرفق بهاء إعلان الفسخ بآية قرانية "إن ينصركم الله فلا غالب لكم": "الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزك نصر محروس".





وكان نصر محروس وبهاء سلطان وصل بينهما الطريق إلى محطة الخلافات منذ 8 سنوات إثر اختلافات في وجهات النظر انتهت بوقف تعاملهما معا وتحويل الأمر برمته إلى المحكمة الاقتصادية.

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بعد تصريح بهاء بساعات قليلة، خرج المنتج المصري نصر محروس، لينفي كل ما ردده الأول، مؤكدا أن ما قيل عن فسخ التعاقد بين الشركة وبين المطرب بهاء سلطان غير صحيح، مشيرًا إلى أن المحكمة الاقتصادية حكمت لصالح الشركة بالتنفيذ العيني للتعاقد.





وأضاف "محروس" في تصريحات صحفية، الأربعاء: "تم الحكم برفض الدعوي الفرعية شكلا وموضوعًا المقدمة من بهاء سلطان، وحكمت بتنفيذ العقد بيينا المنتهي بشكل عيني وملحقة بتنفيذ 3 ألبومات غنائية في 3 سنوات".

عاد بهاء سلطان ليعلق من جديد بعد كشف نصر محروس تفاصيل جديدة، إذا قال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أيضا: "أولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدي عنكم والانتظار كان صعب بالنسبة لي وأثر معايا نفسيا خلال الفتره الي فاتت".

وأضاف: "الحمدلله القضية أخذت شكل من الناحية القانونية أفضل وقريبا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيره من القضية والتي كانت 9/15".



