رويدا عطية: "الله ساعد إبني واعطاه الروح مجدداً"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة السورية رويدا عطية عن تفاصيل حالة إبنها بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة مؤخراً.

وقالت عطية في فيديو مباشر نشرته عبر حسابها على الإنستغرام إن ابنها زين أخذ منها الحالة التي يعاني منها بالوراثة وهي ما تسمى طبياً بالاختلاج الحراري، بمعنى أن درجة حرارته ترتفع بشكل كبير ويصل إلى حدّ الهذيان ويسيل الزبد من فمه، ويصبح لديه حالة غير ارادية بكل جسمه".

وتابعت مؤكدة أن طفلها عانى من هذه الحالة خلال تواجدهم في ألمانيا وكان عمره لا يتعدى السنة والنصف وتم علاجه حينها، ولفتت إلى أن الأطباء أخبروها أن زين سيعاني من هذه المشكلة الصحية لحيت يصل عمره 6 سنوات ويحتاج إلى الكثير من العناية. وأشارت إلى أن طفلها عانى قبل أيام من المشكلة نفسها وارتفعت حرارته وبدأ يفقد السيطرة على كامل أعضاء جسمه وكانت الكريزة بسيطة، لكن تكررت بكريزة قوية. وتابعت قائلة وهي متأثرة "بلحظات فقدنا زين وصرت امشي بالبيت مثل المجنونة واقول إن لله وإن إليه راجعون، ولكن ربّ العالمين ساعد ابني واعطاه الروح مجددا".