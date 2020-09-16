مغنيا الراب كاردي بي وأوفسيت شرعا في إجراءات الطلاق

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نيويورك: بدأت مغنية الراب الأميركية كاردي بي رسمياً الثلاثاء أمام محكمة في ولاية جورجيا إجراءات الطلاق من زوجها مغني الراب أوفسيت بعد ثلاث سنوات لم يكن فيها زواجهما مستقراً.

وكان الإثنان تزوجاً سراً في سبتمبر 2017 وما لبثا أن أعلنا بعد 15 شهراً انفصالاً أول بينهما.

وقالت كاردي بي (27 عاماً) في مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام" التي يتابعها نحو 75,5 مليون شخص "لم تعد الأمور تجري على ما يرام بيننا منذ مدة طويلة، وليس ذلك خطأ أيّ منّا،ولكن ببساطة لم يعد أحدنا يحبّ الآخر".

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وأفادت وسائل إعلام أميركية اطلعت على تفاصيل وثائق الطلاق بأن المغنية (واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانزار) تطلب الحضانة الحصرية لابنتها كالتشر Kulture البالغة عامين، إضافة إلى نفقة غذائية لم تُحدَد قيمتها.

وحددت المحكمة نوفمبر المقبل موعداً للجلسة الأولى في القضية، بحسب الوثائق التي أودِعَت محكمة مقاطعة فالتون في جورجيا، وهي الولاية التي يتحدر ممنها أوفسيت (واسمه الحقيقي كياري سيفوس).

وكانت كاردي بي أساساً راقصة تعرّ متحدرة من حي برونكس في نيويورك، لكنّها تحوّلت الى ظاهرة موسيقية عام 2017 بفضل أغنيتها "بوداك ييلو" التي حققت نجاحاً كبيراً.

وصدرت أغنيتها الجديدة "واب" في 21 أغسطس الفائت بالتعاون مع مغنية الراب ميغن ذي ستاليون وشكلت إحدى الأغنيات الأكثر نجاحاً هذا الصيف.

وأثارت هذه الأغنية المصوّرة جدلاً منذ بدء عرضها إذ تتضمن إيحاءات جنسية.