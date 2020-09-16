محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: عبر المطرب بهاء سلطان، عن سعادته بفسخ تعاقده مع المنتج الغنائي نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من التجميد والخلافات، والاتهامات المتبادلة بينهما. وأعلن سلطان الخبر عبر الفيسبوك: "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس" Advertisements "إن ينصركم الله فلا غالب لكم" واستمرت أزمة بهاء مع منتجه لسنوات طويلة، مُنع بسببها من الغناء، وفشلت كل محاولات الصلح وحل الأزمة بينهما وكانت اخرها مبادرة النجمة الكبيرة إسعاد يونس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من التجميد.. بهاء سلطان يعلن فسخ عقده مع نصر محروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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