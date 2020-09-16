سرقة فيلا المخرج هاني لاشين.. "دولارات وجنيهات ذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أعلن المخرج هاني لاشين وزوجته الإعلامية رشا سليمان سرقة فيلتهما بحي الأشجار في مدينة السادس من أكتوبر. وحررا محضراً برقم 7384 جنح أكتوبر، بالواقعة التي اكتشفها أحد العاملين بالفيلا. وتضمن المحضر الإبلاغ عن سرقة مبلغ كبير من الدولارات ومشغولات ذهبية وجنيهات ذهبية". وكانت تعرضت فيلا المخرج الكبير بالغردقة للسرقة عام 2011 وتم القبض على الجاني وإعادة المسروقات.

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