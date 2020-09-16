تراند اليوم : شاهد.. فيديو خادش لفنان شهير يتسبب في حبسه عامين

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، بسجن الممثل الباكستاني المقيم في الكويت، فرحان العلي، عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألف دينار نحو (3300 دولار)، بتهمة خدش الحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت المحكمة أيضا إبعاد الفنان العلي بعد تنفيذه العقوبة، وذلك إثر نشره سابقا مقطع فيديو خادشا للحياء عبر حسابه في ”سناب شات“، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ولم تكشف الصحيفة، عن اسم الفنان صراحةً، إلا أن بعض الحسابات الإخبارية التي تداولت الخبر، أرفقته بصورة للفنان الذي أثار قبل أشهر غضب النشطاء عقب نشره المقطع الفاضح.

وسبق أن حققت النيابة العامة في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، مع الفنان العلي، الذي شارك بأعمال تلفزيونية ومسرحية في الكويت، وأمرت النيابة حينها بحبسه 21 يوما على ذمة التحقيقات.

ورد الفنان العلي على الضجة التي أثارها نشر المقطع حينها، معتذرا لجمهوره ومبررا ما حصل بقوله: ”أنا آسف حقكم علي.. أنا آسف حسابي كان مهكور، واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدا جدا فديتكم“.