تراند اليوم : فيديو| كيف أدت "عفاف شعيب" مشهدًا ساخنًا في أحد الأفلام؟

قالت الممثلة المصرية، عفاف شعيب، إنها وضعت ضوابط لمشاركتها في الأعمال الفنية حتى من بقبل أن ترتدي الحجاب، تتضمن عدم السماح بملامستها، أو تقبيلها، الأمر الذي كان يتفهمه المخرجون الذن عملت معهم.

وأضافت خلال مداخلة متلفزة لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية: "والدى كان رافض دخولي عالم التمثيل.. لكن والدتي وضعت لي لستة ممنوعات منها البوس، وحذرتني من مخالفتها، وأنا التزمت بكلامها، وفي ناس كانت متربصة ليا الغلط.. مع إن السينما والدراما ممكن يقدموا فن راقي، مش لازم كل حاجة تبقى عك في عك".

وأشار إلى أنها في أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم "خدعتني امرأة"، شرحت للمخرج وضعها العائلي والأخلاقي، فتفهّم موقفها وحذف العديد من المشاهد التي لا تناسبها أخلاقيا في الفيلم.

وأضافت: "حتى المشهد الوحيد اللي وافقت على تصويره اشترطت عليه يحط إزاز بلوري بيني وبين البطل.. ولا البطل لمسني ولا لمسته، والفيلم نجح وقعد 41 أسبوع في دور العرض".

وعلقت على الانتقادات التي وجهت للممثل يوسف الشريف بسبب تصريحاته الأخيرة عن رفض المشاهد الساخنة، قائلة: "أنا بحترم يوسف الشريف، هو ممثل قوي ومحترم.. وأحترم قراره وكل إنسان حر في رفض أو قبول الأدوار اللي تعرض عليه.. وده لا يعنى إن النجوم الآخرين لا يقدمون فنا راقيا.. بالعكس كل شخص له حرية فى التعامل.. هناك أسماء تانية غير يوسف الشريف بيقدموا أعمال كويسة زي كريم عبد العزيز وأحمد السقا وتامر حسني وغيرهم".

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من جهة أخرى، قالت شعيب، إن أحد الصحفيين أكد لها أن الجميع يرشحها لتجسيد دور سيدة القطار، فأخبرته بأنها سيدة جميلة والجميع يحترمها على الموقف الذى فعلته، وعندما سئلت: "إذا عرض عليك الدور هل ستوافقين"، ردت: "إذا كان المحتوى جيدًا سأوافق".

وأوضحت أن سيدة القطار أدت واجبها كأم مصرية عظيمة، موجهة الشكر للجندى العظيم والثبات الذي ظهر به، كما أن جنود مصر بواسل يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن وحمايتنا.

لكنها أكدت أنه "من الصعب أن يدور عمل فني حول مشهد واحد، ولكن ما حدث أن الخبر المنشور كان يدور حول تعليقى على سؤال الصحفى بتجسيد دور سيدة القطار في عمل فني، وترحيبى بذلك الأمر".