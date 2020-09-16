الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاده الـ36 وهؤلاء أول من عايدوه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - لأول مرة يحتفل الأمير هاري بذكرى عيد ميلاده بعيداً عن عائلته من جهة والده ووالدته جراء هجرته إلى الولايات المتحدة واستقراره وعائلته الجديدة الصغيرة فيها.

واحتفل الأمير هاري ،الإبن الأصغر لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا،وحفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية،وصاحب المرتبة السادسة بولاية العرش البريطاني، الثلاثاء 15 أيلول- سبتمبر 2020 الجاري، بعيد ميلاده السادس والثلاثين، مع زوجته دوقة ساسكس الأمريكية ميغان ماركل ، في حفل خاص بمنزلهما الجديد في سانتا باربارا في الولايات المتحدة الأمريكية.



الملكة إليزابيث أول معايديه



ونشر الحساب الرسمي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، جدة الأمير هاري، على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر" الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد الميلاد وصورة للملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر "94 عاما" ،وهي تحضر حفل استقبال للقادة الشباب مع حفيدها،ويضحكان معاً في قصر باكنجهام في عام 2017 الماضي،وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

تابعي المزيد:الأمير هاري يحتفل بذكرى ميلاده وهذه أرقى إطلالته



الأمير ويليام وكيت ميدلتون ينشران صورة لهما مع هاري من دون ميغان



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" ووسائل بريطانية أخرى،نشر الشقيق الأكبر والوحيد دوق كامبريديج الأمير ويليام ،وزوجته دوقة كامبريديج كيت ميدلتون تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هنآ من خلالها الأمير هاري بعيد ميلاده ال36،ونشرا إلى جانب تهنئتهما صورة للأمير هاري وهو يفوز بسباق عدو ضد ويليام وزوجته كيت ميدلتون على مضمار ألعاب قوى،ولمحت الصحافة إلى أن الصورة خالية من ميغان ماركل،فهل تركت عمداً أم صدفة؟



الأمير تشارلز يعايد نجله الأصغر هاري



ونشر الأمير تشارلز، والد هاري، تغريدة بصورة لهما وهما يتحدثان في إحدى فعاليات "إنفيكتوس جيمز"، وهي فعالية رياضية دولية أطلقها الأمير هاري في لندن عام 2014 للجرحى والمصابين والمرضى من الجنود من الرجال والنساء.

ويواجه الأمير هاري رغم تحقيق طموحه بالإستقلال المالي صعوبة في التأقلم بالولايات المتحدة،وأن الأمير حزين لعدم قدرته على قضاء إجازته السنوية المعتادة مع جدته وعائلته في قصر بالمورال جراء إغلاق الطيران وتفشي جائحة فيروس كورونا،بينما قضى شقيقه الأكبر الأمير ويليام وعائلته إجازته السنوية ككل عام في بالمورال مع جدته الملكة إليزابيث الثانية "94 عاماً" ،وجده دوق أدنبره الأمير فيليب "99 عاماً".

وصل الأمير هاري إلى نفس عمر والدته عندما توفيت

ويقول مطلعون،أن الأمير هاري يحتفل هذا العام بعيد ميلاده ال36،وهو أسعد من أي عام مضى،لأنه بلغ نفس عمر والدته الأميرة ديانا ال36 عندما توفيت بحادث سير مروع بأحد أنفاق باريس عام 1997.



Advertisements



وقال الكاتب الملكي أوميد سكوبي،المؤلف المشارك بتأليف كتاب "البحث عن الحرية" عن الأمير هاري وميغان ماركل لمجلة "فانيتي فير" ،أنه يعتقد أن الأمير هاري وجد أخيراً السعادة المقدرة له في هذا العمر "36" .

وأضاف أوميد سكوبي: " هذا الرجل يريد مواصلة عمل والدته الأميرة ديانا ،ولطالما حزنا جميعاً على مكانة ديانا ورحيلها المبكر عن المشهد الإنساني،والآن لدينا إبنها هاري الذي يجسد قيمها ومستعد لتكريس حياته لها".

ورغم إصرار الأمير هاري على التمسك بقراره الإستقلال عن عائلته المالكة كما فعلت والدته الأميرة ديانا سابقاً،فإن هذا القرار مازال يشكل مصدر توتر وخلاف كبير بينه وبين شقيقه الأكبر الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون ،المستاءان من قراره وميغان ترك العائلة المالكة،والتنحي عن واجباتهما الملكية للإستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقال أيضاً،أن الأمير هاري قطع علاقته بالعديد من أصدقاء طفولته الأكثر إخلاصاً له،لمجرد أنهم عبروا له عن قلقهم من تسارع علاقته مع ميغان ماركل،وقراره السريع بالزواج منها ،وهو السبب نفسه الذي توترت علاقة الأمير هاري بشقيقه الأمير ويليام الذي كان له الرأي نفسه.



الأمير هاري بعمر ال36 بلغ نقطة اللاعودة



وبحسب وسائل الإعلام ،قال السكرتير الخاص للأميرة ديانا،باتريك جيفسون : " بعد أن بلغ هاري نفس العمر الذي ماتت فيه والدته ديانا ،وصل هاري إلى نقطة اللاعودة.