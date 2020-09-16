راشد الماجد وأصيل أبو بكر في الدمام لإحياء حفلات اليوم الوطني السعودي

يستعد الفنان راشد الماجد، والفنان أصيل أبو بكر، لحفلهم الغنائي، وذلك ضمن فعاليات احتفالات اليوم الوطني السعودي، في عدد من مدن المملكة.
يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر، في
تقام فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي في عدد من مدن المملكة "الدمام، الرياض، جدة"، مع كبار نجوم العالم العربي أبرزهم"ماجد المهندس، رابح صقر، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك"، بالإضافة إلى أبرز نجوم الغناء المصري "محمد حماقي، عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور".
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