راشد الماجد وأصيل أبو بكر في الدمام لإحياء حفلات اليوم الوطني السعودي

يستعد الفنان راشد الماجد، والفنان أصيل أبو بكر، لحفلهم الغنائي، وذلك ضمن فعاليات احتفالات اليوم الوطني السعودي، في عدد من مدن المملكة.

يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر، في

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الصالة الخضراء بمدينة الدمام، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 6 فئات، بداية من 345 ريال سعودي وحتى 6900 ريال .

تقام فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي في عدد من مدن المملكة "الدمام، الرياض، جدة"، مع كبار نجوم العالم العربي أبرزهم"ماجد المهندس، رابح صقر، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك"، بالإضافة إلى أبرز نجوم الغناء المصري "محمد حماقي، عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور".