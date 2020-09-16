أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة الموسيقى العالمية World Music Award، تسجيل كليب أغنية "تملي معاك" للهضبة عمرو دياب، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت الصفحة صورة من ألبوم "تملي معاك"، وعلقت عليها قائلة:"النجم المصري الكبير عمرو دياب يفوق الـ 100 مليون مشاهدة بالأغنية الأيقونة "تملي معاك" عبر "يوتيوب". Advertisements الأغنية من كلمات:أحمد علي موسى، ألحان:شريف تاج، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج:شريف صبري. مدكور، والكليب من إخراج:شريف صبري. ألبوم "تملي معاك" هو الألبوم الـ 18 في مسيرة دياب الفنية، وتم طرحه عام 2000، وضم 10 أغاني منهم"العالم الله، كده عيني عينك، صعبان عليا، لوكان يرضيك، بعترف، قلبي اختارك"، وحقق نجاح جماهيري ضخم عربياً وعالمياً.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 20 عاماً من طرحها..World Music Award تصف أغنية تملي معاك بالـ "أيقونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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