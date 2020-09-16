إصدار تذاكر مطبوعة لحفلات السعودية

أعلنت الشركة المنظمة لتذاكر فعاليات اليوم الوطني السعودي، عن طرح تذاكر مطبوعة بجانب الـ "أون لاين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". تم إصدار تذاكر مطبوعة بجانب خدمة البيع الإليكتروني، نظراً للإقبال الشديد عليها منذ بادية بيعها بالأمس، حيث تم فتح البيع لدى إحدى منافذ بيع التذاكر الشهيرة في البيع الإليكتروني، نظراً للإقبال الشديد عليها منذ بادية بيعها بالأمس، حيث تم فتح البيع لدى إحدى منافذ بيع التذاكر الشهيرة في السعودية ، للتيسير على حضور الحفل شراء تذاكرهم الخاصة بهم. تبدأ فعاليات الحفل يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 ديسمبر، وتنتهي يوم السبت الموافق 26 من نفس الشهر، ويضم عدد كبير من نجوم العالم العربي، وهم "أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك، محمد حماقي، عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور".

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