أعلن الفنان بهاء سلطان، عن فسخ تعاقده مع شركة فري ميوزيك، بعد سنوات طويلة من الخلافات بينهما، الأمر الذي توقف بسببه سلطان عن طرح ألبومات جديدة لجمهوره. وكتب الفنان بهاء سلطان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، :" الحمدلله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك نصر محروس". الحمدلله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك نصر محروس". وانهالت التعليقات على منشور الفنان بهاء سلطان بفسخ تعاقده مع الشركة التي كانت محتكري أعماله وبينهما خلافات دامت سنوات طويلة، Advertisements توقف على إثرها الفنان بهاء سلطان عن طرح ألبومات جديدة لجمهوره. توقف على إثرها الفنان بهاء سلطان عن طرح ألبومات جديدة لجمهوره. واستقبل محبو الفنان بهاء سلطان، خبر فسخ تعاقده، بالتعليقات الإيجابية الداعمة لـ بهاء سلطان، موجهين له بعض الرسائل التحفيزية منها:" ننتظر ألبومك الجديد في أسرع وقت"، وأخرون:"من الاخبار الحلوة اللي سمعناها فسخ تعاقد بهاء سلطان مع شركة نصر محروس".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس.. جمهور بهاء سلطان فى انتظار ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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