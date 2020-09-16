بهاء سلطان يبتعد رسمياً عن نصر محروس

أعلن الفنان بهاء سلطان، عن فسخ عقده الفني مع المنتج نصر محروس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
واستعان بهاء في إعلانه للخبر، بآية من القرآن الكريم "إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فلا غَالِبَ لكم"، وعلق عليها قائلاً:"
الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك( نصرمحروس )
يذكر أن الإعلامية إسعاد يونس قد تدخلت لحل الخلافات بين سلطان ومحروس، ورحب الأخير بالفكرة والبداية معه من جديد، خاصة أنه من كان معه في بداية مشواره الفني وصاحبه في العديد من نجاحاته، لينتهي عقده معهاليوم، ويبدأ سلطان في بداية فنية جديدة له مع شركة انتاجية أخرى يستطيع فيها العودة إلى جمهروه الذي عبّر له عن اشتياقه لصوته وأغنياته.
يذكر ان بهاء قد طرح مؤخراً أغنية الإعلان الشهير "انت استثنائي"، بمشاركة الفنان محمود العسيلي، والتي طرحت في رمضان الماضي، لصالح إحدى البنوك الكبرى في مصر، وحققت أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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