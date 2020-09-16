رسمياً.. طرح ألبوم أصالة "لاتستسلم"

أعلنت الفنانة أصالة، عن طرح ألبومها الغنائي الجديد"لاتستسلم"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أصالة البرومو الدعائي لألبومها، وأعلنت طرحه عبر أحد التطبيقات الموسيقية الشهيرة.

ألبوم "لاتستسلم"، ينتمي إلى اللون الخليجي، التي تقدمه أصالة دوماً، إضافة إلى ألبوماتها المتنوعة بين اللهجتين السورية والمصرية، الذي سيضم 20

أغنية، بحسب ما أعلنت في وقت سابق على حسابها عبر "إنستجرام".

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وكان آخر إصدارات أصالة من الألبومات الغنائية من خلال ألبوم "في قربك" الذي ضم 10 أغاني، منهم "حاجة ماتخصكش، جابو سيرته،يوم يومين، نكتة بايخة، حالة كركبة، حيطة سد"،

وسجل ملايين المشاهدات بعد طرحه على "يوتيوب"، وبعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

بالإضافة إلى مشاركتها بأغنيتين، خلال الفترة الغنائية الماضية، حققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، أولاهما باللهجة الخليجية بعنوان "جيتني مكسور"، التي طرحتها في شهر يوينو الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 14 مليون مشاهدة، إضافة إلى كليب أغنية "الحب والسلام" الذي طرحته في شهر يوليو الماضي، عبر "يوتيوب"، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة.