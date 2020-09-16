شروط حضور احتفالات اليوم الوطني السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لها، في أول حدث فني ضخم خلال فترة كورونا، بعد توقف الأنشطة الغنائية والفنية هناك لأكثر من 3 أشهر منعاً لتفشي الوباء.

وضعت الشركة المنظمة لتذاكر الحفل، عدد من الشروط والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة الحضور، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الغجتماعي، وكانت كالتالي:

١-يجب علي جميع الحضور التسجيل في تطبيق توكلنا وتباعد ولن يسمح الدخول

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من البوابات من غير التطبيق.٢-يفضل عدم الحضور لكبار السن (٦٥سنه واكثر)ومن لديه أمراض مزمنة.٣-يمنع الدخول من غير الكمامات ولبس الكمامات طول الوقت.٤-يمنع حضور الأطفال (١٥ سنه وأقل).5- قياس درجة الحرارة عند الدخول والتأكد الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول اي شخص تنجاوز درجة حرارته ٣٨ درجه أو نظهر عليه أعراض.6- يمنع الدخول بقفازات ثم لبسها من خارج المكان.7-تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المكان.8-الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافه متر ونص9-الالتزام بالمقعد المحدد وعدم التزامك سوف يتخذ الاجراء المتبع من قبل الشركة المنظمة.10-الالتزام بالاجراءات الاحترازية (عدم المصافحة -غسل وتعقيم اليدين-آداب العطاس-والحرص على وجود مسافه آمنه في جميع الأوقات.

يضم الحفل عدد كبير من نجوم غناء الوطن العربي وهم "أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك، محمد حماقي، عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور"، وتقام جميع فعالياته في ستاد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.