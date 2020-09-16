تفاصيل حفل عمرو دياب في جدة

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي الثاني على التوالي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات احتفالات اليوم الوطني السعودي المقام في عدد من مدن المملكة.

يقام الحفل يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، وذلك في مدينة الملك عبد الله الرياضية بـ جدة، وتم تقسيم أسعار

التذاكر إلى 6 فئات، بداية من 345 ريال سعودي أي مايعادل تقريباً 1450 جنيه مصري، وأعلى فئة سجلت 2300 ريال سعودي أي مايعادل 9665 جنيه مصري.

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يتم احياء الحفل في الصالة المغطاة في ستاد الجوهرة

بمدينة الملك عبد الله الرياضية، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتعقيم، للحفاظ على سلامة الحضور.

يذكر ان دياب قد أحيا يوم الإثنين الماضي حفله الغنائي الأول في المملكة، بعد كورونا، وذلك على إحدى شواطىء البحر الأحمر، وتميز الحفل بأجواء صيفية حيث خرج دياب للحضور في وضح النهار وقدم عدد من أغنياته المفضلة لديهم وأبرزها"قدام مراتيها، بحبه، يتعلموا، ده لواتساب".