هيفاء تقصف جبهة منتقديها.. الرجل الحقيقي مش بالسن

قامت الفنانة البحرنية هيفاء حسين بقصف جبهة أحد المتابعين لها الذي تطاول في تعليقه على صورتها بشأن زوجها، وسخر من فرق العمر بينهم معتبر جمالها ليس له معنى وهي تعيش مع شخص في سن والدها، الأمر الذي أثار غضب محبيها، وجعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وعلق المتابع بشكل غير لائق على صورتها التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام"، خلال لقائها بأحد البرامج

الفضائية والتي ظهرت فيها بشكل أنيق، قائلًا:"ايش ينفع جمال وأنتي متزوجة واحد قد أبوك".

لترد عليه مدافعة عن حياتها الشخصية قائلة:"متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته .. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسئولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي.. هذا

هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل".

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وأثار تعلق ذلك الشخص موجة من الجدل بين جمهورها الذي اعتبره بعيدًا عن الذوق، ووصفوا رد الفنانة البحرنية بالمحترم والمجسد للحياة الزوجية كما يجب أن تكون بين الطرفين.

ويتابع هيفاء حسين على صفحتها حوالي 2.1 مليون متابع، والذين يتفاعلوا بشكل مستمر مع صورها بمختلف المناسبات بجانب صورها بصحبة عائلتها الصغيرة، والتي تلقى استحسان الكثيرون.

وكانت أخر أعمالها الفنية مسلسل "الشهد المر" وشاركها في البطولة كلا من زهرة عرفات وإبراهيم الحساوي وفخرية خميس وحبيب غلوم وعبدالله الطراروة، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى رشيد، ﺗﺄﻟﻴﻒ إسماعيل عبدالله.