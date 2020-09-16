بالصورة: معتصم النهار ينشر البوستر الرسمي لمسلسل أسود فاتح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

نشر الممثل السوري معتصم النهار الصورة الرسمية لمسلسله الجديد. وقال معلقاً على الصورة عبر “تويتر”: “البوستر الرسمي ل مسلسل أسود فاتح من إنتاج شركة الصباح وإخراج كريم العدل الذي سيعرض قريباً على منصة شاهد.

وأضاف: “ألف مبروك لكل فريق العمل وللزملاء الممثلين بالنجاح والتوفيق يا رب للجميع”. يذكر أن هذا المسلسل هو من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وباقة من الممثلين المحبوبين في العالم العربي.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية. واستقرت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى “أسود فاتح” على عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة، حيث من المقرر الانتهاء من كل هذه العمليات أواخرشهر سبتمبر الجاري.

مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وطمأنت أسرة مسلسل “أسود فاتح” الجماهير على سلامتهم، بعد الانفجار الذي حدث ببيروت يوم الثلاثاء في 4 أغسطس/آب، حيث يقوم طاقم العمل بالتصوير في العاصمة اللبنانية.

وكانت هيفاء قامت قبل ساعات من وقوع الانفجار نشرت صور لها من مكان التصوير وعلقت أنها تتابع تصوير مشاهدها في مسلسل “أسود فاتح” فقي بيروت.