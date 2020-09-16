بيل يعود للدوري الإنجليزي وتوتنهام الأقرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

من جديد تتردد الأخبار عن قرب رحيل الويلزي غاريث بيل عن ريال مدريد،والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خروج بيل من حسابات المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان.

بعد فترة مضطربة طالت مع ريال مدريد، قال وكيل أعمال غاريث بيل، الثلاثاء، إن توتنهام هوتسبير يتفاوض مع بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لاستعادة الدولي الويلزي.

وشارك غاريث بيل في أكثر من 200 مباراة مع توتنهام بين عامي 2007 و2013 وسجل 56 هدفا وصنع 58، قبل انتقاله في صفقة قياسية كلفت ريال مدريد حينها 100 مليون يورو (118.46 مليون دولار).

وسجل اللاعب البالغ عمره 31 عاما أكثر من 100 هدف مع ريال مدريد، وتوج بالعديد من الألقاب، بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، لكنه شارك لفترات محدودة تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان مع نهاية الموسم الماضي الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري المحلي.

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وأبلغ وكيل أعماله جوناثان بارنيت “هيئة الإذاعة البريطانية” اليوم “غاريث لا يزال يعشق توتنهام. لا نزال نتفاوض (توتنهام وريال مدريد ووكيل بيل). إنه النادي الذي يريد أن ينضم له”.

وعانى بيل من أسوأ موسم له في ريال مدريد في 2019-2020 ، حيث سجل 3 أهداف فقط في كافة المسابقات، وقد اعترف في وقت سابق هذا الشهر بأنه سيفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا سمح ريال مدريد بإنهاء فترته في إسبانيا.

ويملك الدولي الويلزي عقدا حتى 2022 وكان على وشك الرحيل إلى جيانغسو سونينغ الصيني العام الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة عندما قرر ريال مدريد الحصول على مقابل مالي بدلا من إنهاء عقده.

ومنذ ذلك الحين انقسمت أراء جماهير ريال مدريد بشأن بيل حيث شعر بعضها بالإحباط لعدم التزامه.

ولم يشارك في آخر 7 مباريات بالدوري عندما تفوق ريال مدريد على برشلونة ليتوج باللقب، بينما كان بيل يشاهد المباريات من مقاعد البدلاء.