كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر روجينا تروج لمسلسلها الجديد "أسود فاتح" مع هيفاء وهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص الفنانة روجينا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت روجينا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسلها الجديد"أسود فاتح'، وعلقت قائلة"سيعرض قريباً على منصة شاهد .. ألف مبروووك لكل فريق العمل بإذن الله النجاح".

يذكر أن آخر ظهور لروجينا في مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.