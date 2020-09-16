صورة| هند صبري تحتفل بعودة بناتها للمدرسة: "مفيش خناقات تاني"

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التونسية هند صبري، بعودة ابنتيها للمدرسة من جديد بعد انتهاء إجازتهما الصيفية.

ونشرت هند صورة لإبنتيها من عطلتهما الصيفية عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"أول يوم مدرسة مفيش خناقات تانى بينهم".

هند صبري

على جانب آخر تقوم هند صبري، حاليا بتصوير دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة الفنان أحمد عز، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، حيث كان مقررا عرضه في شهر رمضان الماضي لكنه تأجل نظرا لظروف فيروس "كورونا".

كما تشارك هند في فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى القادم.