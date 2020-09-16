بالصور.. دعاء عامر تحتفل بعيد ميلادها مع عائلتها

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية دعاء عامر بعيد ميلادها برفقة عدد كبير من أفراد عائلتها.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

دعاء أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "يوم جميل ومختلف احتفالنا أنا وعامر بيوم ميلادنا أحلى يوم .. مع عيلتي الحلوة".

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يذكر أن الإعلامية المصرية دعاء عامر تقدم حاليا برنامج "الدين والحياة" على قناة "الحياة"، والذي يعرض من السبت إلى الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ودعاء عامر إعلامية مصرية، وهي حفيدة الفنان زكريا الحجاوي رائد الفن الشعبي فى مصر, وهي متزوجة ولديها ولدين هم سيف الله و حمزه.

بدأت حياتها الإعلامية من خلال بعض برامج المنوعات على قناة ايه ار تي، ثم عملت بالقناة الفضائية المصرية، ثم انتقلت إلى قناة أقرأ حيث قدمت مجموعة من البرامج الدينية منها برنامج “كلام في الهواء”، و”أطباق فضائية”، و”فضائية للسياحة”.

قدمت عددا من البرامج الاجتماعية على قناة الحياة منها “الدين و الحياة” و”ست الحسن”، كما قدمت على قناة النهار برنامج بعنوان “النهار ده”.