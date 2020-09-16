أصالة تطرح ألبومها الجديد "لا تستسلم".. والجمهور:"راقي ومميز"

رنا صلاح الدين - أعلنت النجمة السورية أصالة نصري، طرح ألبومها الخليجي الجديد الذي يحمل اسم "لا تستسلم"، عبر تطبيق ديزر.

ونشرت أصالة برومو الألبوم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة قائلة:"ألبوم لا تستسلم متاح الآن على ديزر".

وعلى الرغم من مرور ساعات قليلة على طرحه، استطاع أن ينال الألبوم إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها، وأشادوا بالأغاني التي اختارتها بدقة وعناية شديدة من حيث الكلمات واللحن والتوزيع أيضًا.

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وكتبت أصالة تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد ردود الأفعال على الألبوم، قائلة:"موعارفه منّ وين أبدأ بالشّكر والإمتنان مو عارفه عبّر عنّ عظيم فرحي.. وكأنّني اليوم تعرّفت على السّعاده المُطلقه.. لا تستسلم".

ويضم الألبوم الجديد 20 أغنية من بينهم"غيمتك، نظرتي، يا مثبت، وش كنت أقول، غمض عيونك، أنا عمري، دروب الأماني، ألمحك".

على جانب آخر طرحت الفنانة أصالة أغنية باللهجة الخليجية بعنوان "إتحبني"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، هندسة صوت منتظر الزاير، تريات سعيد كمال، ‏إيقاع إبراهيم حسن، تسجيل كورال Sync Studios - الكويت، إشراف عام هزيم.