هيفاء حسين ترد على متابع انتقد فارق السن بينها وبين زوجها: مخليني ملكة

رنا صلاح الدين - انتقد أحد متابعي الفنانة البحرينية هيفاء حسين فارق السن الكبير بينها وبين زوجها الفنان حبيب غلوم.

المتابع كتب: "ايش ينفع الجمال وانتي متزوجة واحد قد أبوك"، فردت الفنانة البحرينية بقولها: "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته".

وأضافت: "متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي .. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل".

هيفاء حسين

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يذكر أن هيفاء حسين قد تزوجت مرتان، وقد رزقت بابنها «سعد» من زوجها الأول ولكنهما انفصلا بعد ذلك.

وفي عام 2010 تزوجت من الفنان حبيب غلوم، ورزقت منه مؤخرا بطفلين توأم أطلقا عليهما "سلطان وجواهر".

هيفاء حسين