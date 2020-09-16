فيديو| أحمد السقا ضيف منى الشاذلي في برنامجها "معكم" قريبا

رنا صلاح الدين - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفترة المقبلة النجم أحمد السقا، في حلقة ضمن حلقات برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية سي بي سي.

وكشفت صفحة البرنامج عبر "تويتر"، البرومو الدعائي للحلقة كنوع من التشويق قبل عرضها على الشاشة، وعلقت:"انتظرونا قريبا مع النجم أحمد السقا في معكم منى الشاذلي".

ومن المقرر أن يتحدث السقا خلال تواجده بالبرنامج عن كواليس أعماله الفنية وعلاقته بزملائه الفنانين وبالأخص النجم محمد هنيدي التي تربطه به علاقة صداقة قوية.

Advertisements

ويروي أيضًا تفاصيل فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذي انتهى من تصويره ويشاركه فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، إضافة إلى مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي يجمعه بالفنان أمير كرارة ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "نسل الأغراب"، تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المنتظر عرضه على مجموعة قنوات المتحدة في رمضان 2021.

احمد السقا

احمد السقا