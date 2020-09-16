بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس.. معلومات مثيرة لا تعرفها عن بهاء سلطان

رنا صلاح الدين - بعد سنوات طويلة من الأزمات بينهما، أعلن الفنان المصري بهاء سلطان فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس .

بهاء سلطان نشر، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، صورة لآية قرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم، الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)".

واقام نصر محروس دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار.

وقرر بهاء سلطان رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفني، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية.

ويستعرض في السطور الأتية، "الخليج 365" عدد من المعلومات والمحطات المثيرة التي لا تعرفها عن بهاء سلطان:

1- يحمل بهاء سلطان مؤهل "بكالوريوس تربية موسيقية"، حيث اكتشف موهبته المطرب والملحن مصطفى كامل، الذي قدمّه للمنتج نصر محروس، وأنتج له أولى أغنياته "احلف".

2- دخل في حالة حزن طويلة تسببت له في أزمة نفسية، بسبب فقدان شقيقه الأكبر ومن بعده والدته.

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3- متزوج من خارج الوسط الفني، وله 3 أبناء هم "كاندي" و"كادي" و"أحمد".

4- لديه ألبوم مُسجل منذ عام 2014، ولم يخرج للنور بسبب أزماته مع المنتج نصر محروس، والتي استمرت حتى الساعات الماضية.

5- يعود السبب الرئيسي لأزمته مع نصر محروس، أن الأخير وضع شروطًا يصعب تنفيذها، أبرزها عقد احتكار مدى الحياة، حيث تم منعه من الغناء في أي حفلات موسيقية.

6- كشف بهاء سلطان في حديث تليفزيوني، إن خجله سبب أساسي في غيابه عن الظهور الإعلامي والتليفزيوني.

7- روى بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"، سر بداية الأزمة بينه وبين نصر محروس، حين اعترض على أغنية "يا اللي ماشي"، بسبب كلماتها التي تميل للصوت الأنثوي، ليرد عليه نصر محروس قائلًا: "ما تغني هو أنت لاقي".

8- تصدر بهاء سلطان في مطلع العام الجاري 2020، تريند تويتر، بسبب مناشدة إسعاد يونس عبر برنامجها صاحبة السعادة لنصر محروس بضرورة إنهاء الأزمة القائمة بينهما.

9- كشفت تقارير إعلامية، أن بهاء سلطان وقع سرا لشركة روتانا، ولكن لن يتم الإعلان الرسمي عن الأمر حتى يفسخ تعاقده مع نصر محروس وشركة "فري ميوزيك".