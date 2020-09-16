جينيفر لوبيز تعود للسينما.. فيلم كوميدي في عيد الحب

الخليج 365الأربعاء 2020/9/16 01:43 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، عن موعد إطلاق فيلمها الكوميدي الرومانسي الجديد "Marry Me".
ونشرت لوبيز عبر حسابها على موقع أنستقرام مقطعا تشويقيا يظهر فيه النجمان المشاركان أوين ويلسون ومالوما، معلنة عن إطلاق الفيلم في يوم الحب في فبراير/شباط 2021.
وستقدم النجمة من 6 إلى 8 أغانٍ، بينما يؤدي مالوما أغنيتين أو 3، وتدور أحداث الفيلم حول ثنائي من الفنانين ينهيان علاقتهما قبل ساعات من حفل الزفاف أمام آلاف من المعجبين بعد إطلاقهما أغنية حول علاقتهما.
وكانت لوبيز كشفت أيضا عن مفاجأة جديدة لجمهورها، وهي انضمامها إلى مجال التجميل من خلال طرح خط جديد للعناية بالبشرة يحمل اسمها (JLo Beauty).
ونشرت صورتين بوضعية الـ"سيلفي" عبر أنستقرام، وعلقت: "توهج الغروب… قريباً #JLoBeauty”.
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