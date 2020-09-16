هؤلاء النجوم بدون "أنستقرام" لمدة يوم: "لن نصمت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عدد من النجوم والمشاهير، تجميد حساباتهم على تطبيق "أنستقرام" ليوم واحد، الأربعاء، من أجل تذكير شركة "فيسبوك" المالكة للمنصة، بضرورة مكافحة ما يُنشَر على منصاتها من أخبار مضلِلَة ومحتوى ينطوي على كراهية، وفق "فرانس برس".

وتضم القائمة كلا من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، والممثلين جنيفر لورنس، وساشا بارون كوهن، وذلك استجابةً لدعوة مجموعة من المنظمات كانت سابقاً وراء حركة أولى لمقاطعة "فيسبوك".





وتتهم المنظمات مجموعة "فيسبوك" بأنها تساهم في "التحريض على العنف ونشر العنصرية والكراهية"، إضافة إلى "التضليل الإعلامي المرتبط بالعملية الانتخابية" في الولايات المتحدة، بحسب رابطة "مكافحة التشهير"، وهي إحدى المنظمات التسع المشاركة.



وستبادر كارداشيان، وهي من الشخصيات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين على "أنستقرام" في العالم، إلى تعليق حسابها على "فيسبوك" أيضا.

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وكتبت "كيم" في منشور عبر حسابها على "تويتر": "أحب أن أتواصل معكم مباشرة عبر أنستقرام وفيسبوك، لكن لا يمكنني الجلوس والبقاء صامتة بينما تستمر هذه المنصات في السماح بنشر الكراهية والدعاية والمعلومات المضللة - التي أنشأتها المجموعات لبث الانقسام وتقسيم أمريكا".





وسيتم ذلك الاحتجاج، الأربعاء، ضمن حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح"، وهو ائتلاف لجماعات الحقوق المدنية التي أدت إلى مقاطعة لإعلانات فيسبوك لمدة شهر خلال الصيف.

ويقول الائتلاف إنه يريد من "فيسبوك" اتخاذ "خطوات منطقية للتصدي لتفشي العنصرية والتضليل والكراهية" التي تتم مشاركتها على منصتها.