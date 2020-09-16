فرنسا "تأسف" لعدم تشكيل الحكومة اللبنانية حتى اليوم المزيد

أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن أسفها لعدم تشكيل الحكومة اللبنانية وفق مهلة الأسبوعين، التي وعدت بها الأحزاب السياسية في البلد الغارق بوحل اقتصاد منهار.

وخلال زيارته لبنان، مطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن وعد قطعته الأحزاب اللبنانية بتشكيل حكومة خلال 15 يوما انتهت أمس الثلاثاء.

لكن الإليزيه، قال في بيان له إن "الأوان لم يفت بعد"، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية.

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كما دعا الأطراف كافة إلى "العمل لمصلحة لبنان" عبر السماح لرئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب "بتشكيل حكومة بمستوى خطورة الوضع".

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت تقارير إعلامية عن رغبة باريس في تمديد المهلة المذكورة حتى يوم غد الخميس.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المشاورات الحكومية، دون أي اختراق يذكر، مع تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بوزارة المالية وتسمية وزرائهما بالحكومة.

ومنذ الانفجار المرعب الذي تعرض له مرفأ بيروت الحيوي، في الرابع من الشهر الماضي، تضغط فرنسا على القوى السياسية من أجل الوصول إلى حكومة لا تنتمي لأية قماشة حزبية وتنكب على إجراء إصلاحات عاجلة يطالب بها المجتمع الدولي مقابل انتشال لبنان من وضعه المتردي.