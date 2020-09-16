بالصور.. نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاده مع كريم فهمي ومحمد عطية

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري نادر حمدي بعيد ميلاده مع عدد من أصدقائه، وكان من بينهم الفنان كريم فهمي وزوجته، والفنان محمد عطية.

الفنان محمد عطية نشر مجموعة صور من أجواء حفل عيد الميلاد، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد نادر حمدي".

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ونادر حمدي مطرب مصرى، تخرج من معهد الكونسفتوار، شارك في تأسيس فرقة واما الغنائي.

تميز نادر حمدي بالتوزيع الموسيقي، وعمل مع كبار نجوم الوطن العربي مثل الفنان عمرو دياب.

شارك نادر حمدي بالتمثيل في فيلم "الأكاديمية"، والذي يعد أول أعماله السينمائية .