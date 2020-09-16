مصطفى حجاج يخضع لـ "ريجيم" قاسي: نفسي آكل شيكولاتة

رنا صلاح الدين - كشف المطرب الشعبي المصري مصطفى حجاج عن خضوعه لـ "ريجيم" قاسي، لإنقاص وزنه الزائد.
المطرب الشعبي نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ظهر فيها داخل السوبر ماركت، حاملا الكثير من الأكياس من الشيكولاتة.
حجاج عبر عن رغبته الشديدة في تناول الشيكولاتة، لكنه لا يستطيع بسبب الريجيم، حيث كتب: "ياما نفسي في الشكولاته بس مش قادر".
وكان الفنان المصري مصطفى حجاج قد طرح منذ أسبوعين كليب أغنيته الجديدة «أبويا قالى زمان» بمشاركة المطرب رضا البحراوى.
والكليب من إنتاج هانى محروس، ومن كلمات أحمد سامي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شيبسى.
وتقول كلمات الأغنية: "أبويا قالى زمان يا ابنى أنا بحذرك خليك برىء وإياك الدنيا دى تغيرك وابعد عن اللى يعطلك فى السكة ويأخرك".
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