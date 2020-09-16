تعليق مثير.. والدة ديانا كرزون تصف زوج ابنتها بـ"المجرم"

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بحفل زفافها على الإعلامي معاذ العمري، الاثنين الماضي في أجواء اقتصرت على أهالي الأسرتين والأصدقاء المقربين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تبكي تعبيرًا عن حزنها لتركها المنزل واستعدادها لحياة جديدةبعيدة عنها.

ولكن كان المثير للجدل هو تعليق والدة ديانا على زوجها معاذ، والذي وصفه البعض بالمبالغ فيه، حيث نشرت صورة ظهرت من خلالها وهي تقبل يد ابنتها، عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، معلقة قائلة:"يمتلكني حقد رهيب فأنا الآن في أشد حالات حقدي على ذلك المجرم الأهوج الذي فصلك عن مشيمتي وأفقدني دفئك بأمان الرحمن يا جرح قلبي".

والدة ديانا كرزون

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وكان الإعلامي معاذ العمري، قد كشف حقيقة استدعائه من قبل قوات الأمن، بسبب مخالفة أوامر الدفاع، وذلك بعد إقامته حفل زفاف في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكتب معاذ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام".

وأضاف:"شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".