يسرا اللوزي تدعم الأطفال ضعاف السمع بفيديو من المطبخ

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة المصرية يسرا اللوزي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة مجموعة من الأطفال ضعاف السمع.
الفنانة المصرية دعت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها بموقع "انستجرام"، لإشراك الأطفال ضعاف السمع في المجتمع، وشراء مجموعة من الأدوات والمستلزمات التي يخصص عائدها لدعم الأطفال ضعاف السمع.
وكشفت أن تلك المستلزمات مستوحاة من رسومات الأطفال ضعاف السمع، مشددة على أهمية لغة الإشارة للقدرة على التعامل معهم.
يسرا اللوزي أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "لدعم أطفال ضعاف السمع، يسرا اللوزي تعاونت مع دودل فاكتوري وزيست للتوعية عن أهمية توفير فرص للأطفال اللي بيعانوا من ضعف السمع وإشراكهم في المجتمع".
وأضافت: "التصميمات اللي شايفينها مستوحاة من رسومات أطفال مؤسسة الصم وضعاف السمع بمصر القديمة. بشرائك للمجموعة ديه من أدوات المطبخ هتساعدهم يكملوا مشوار تعليمهم".
يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي لديها ابنة تعاني من ضعف السمع، وقد خضعت لعملية زراعة قوقعة.
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