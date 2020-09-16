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يسرا اللوزي تدعم الأطفال ضعاف السمع بفيديو من المطبخ

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رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة المصرية يسرا اللوزي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة مجموعة من الأطفال ضعاف السمع.

الفنانة المصرية دعت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها بموقع "انستجرام"، لإشراك الأطفال ضعاف السمع في المجتمع، وشراء مجموعة من الأدوات والمستلزمات التي يخصص عائدها لدعم الأطفال ضعاف السمع.

وكشفت أن تلك المستلزمات مستوحاة من رسومات الأطفال ضعاف السمع، مشددة على أهمية لغة الإشارة للقدرة على التعامل معهم.

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يسرا اللوزي أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "لدعم أطفال ضعاف السمع، يسرا اللوزي تعاونت مع دودل فاكتوري وزيست للتوعية عن أهمية توفير فرص للأطفال اللي بيعانوا من ضعف السمع وإشراكهم في المجتمع".

وأضافت: "التصميمات اللي شايفينها مستوحاة من رسومات أطفال مؤسسة الصم وضعاف السمع بمصر القديمة. بشرائك للمجموعة ديه من أدوات المطبخ هتساعدهم يكملوا مشوار تعليمهم".

يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي لديها ابنة تعاني من ضعف السمع، وقد خضعت لعملية زراعة قوقعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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