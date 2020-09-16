سيعرض على هذه المنصة.. شاهد البوستر الرسمي الأول لمسلسل "أسود فاتح" لهيفاء وهبي

رنا صلاح الدين - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أسود فاتح" بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، البوستر الرسمي الأول له.

الفنانة روجينا، المشاركة في العمل، نشرت بوستر المسلسل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، معلنة أنه سيعرض قريبا على منصة "شاهد".

روجينا كتبت: "البوستر الرسمى ل مسلسل#اسود_فاتح سيعرض قريبا على منصة @shahid.vod .. الف مبرووووووووووووك لكل فريق العمل باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح".

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يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، لكنه تم تأجيله نظرا لظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ومسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبى، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.