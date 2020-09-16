رنا صلاح الدين - رفضت النجمة عفاف شعيب، الهجوم الذي تعرض له الفنان يوسف الشريف الفترة الأخيرة بسبب تصريحاته حول رفضه المشاهد الساخنة في أعماله الفنية.
وقالت عفاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية:" احترم قرار يوسف الشريف وهذا لا يعني أن النجوم الآخرين لا يقدمون فنًا راقيًا فكل شخص له حرية فى التعامل".
وأضافت:"يوسف الشريف ممثل قوى ومحترم جداً وأنا بحترمه وبقدره".
على جانب آخر أكدت عفاف شعيب أنها كانت تضع معايير في بداية مشوارها الفني وكان المخرجون يحترمون ما تفعله دون أي إحراج، قائلة:"والدى كان رافض دخولي عالم التمثيل، لكن والدتي وضعت لي لستة ممنوعات منها البوس، وحذرتني من مخالفتها، وأنا التزمت بكلامها، وفي ناس كانت متربصة ليا الغلط، مع إن السينما والدراما ممكن يقدموا فن راقي، مش لازم كل حاجة تبقى عك في عك".
كانت هذه تفاصيل خبر وضعت لستة ممنوعات.. عفاف شعيب تؤيد يوسف الشريف: "أرفض اللمس والقبلات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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