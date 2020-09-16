مولان يواصل السقوط في شباك تذاكر السينما العالمية

رنا صلاح الدين - حقق فيلم مولان من إنتاج شركة ديزنى إيرادات حول العالم وصلت إلى 37 مليون دولار أمريكى.

ولا تزال أعلى نسبة ربح في عطلة نهاية الأسبوع في السينما الصينية، على مستوى الإيرادات، من نصيب الملحمة التاريخية "The Eight Hundred".

فيلم مولان مستوحى من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه.

ويلعب دور البطولة في مولان دونى ين، ليو يي فاى، جيت لي، ولي جونج، وجايسون لي.

الجدير بالذكر، أن شركة ديزني قد طرحت فيلم "مولان" على منصتها "ديزني بلاس"، مقابل رسوم إضافية للمشتركين لإمكانية مشاركة الفيلم.