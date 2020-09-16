صورة| جمالها يفوق الوصف.. الكسندرا داداريو تشارك في تحدي "no makeup"

رنا صلاح الدين - شاركت النجمة العالمية ألكسندرا داداريو، في تحدي حمل عنوان "no makeup"، أو "بدون مكياج".

وجاء تحدي ألكسندرا عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، والتي تحظى بمتابعة كبيرة من الملايين حول العالم.

ونشرت ألكسندرا في الفيديو، لحظات أثناء وضعها مواد التجميل على وجهها، ومن ثم إزالتها بشكل كامل.

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الكسندرا داداريو

وظهرت داداريو بوجه مبهر بالرغم من إزالة المواد التجميلية، وهو ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير بالذكر، أن النجمة ألكسندرا داداريو تم ربطها في الفترة الماضية، بالدخول في علاقة عاطفية مع رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.