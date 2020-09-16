- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - شاركت النجمة العالمية ألكسندرا داداريو، في تحدي حمل عنوان "no makeup"، أو "بدون مكياج".
وجاء تحدي ألكسندرا عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، والتي تحظى بمتابعة كبيرة من الملايين حول العالم.
ونشرت ألكسندرا في الفيديو، لحظات أثناء وضعها مواد التجميل على وجهها، ومن ثم إزالتها بشكل كامل.
الكسندرا داداريو
وظهرت داداريو بوجه مبهر بالرغم من إزالة المواد التجميلية، وهو ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
الجدير بالذكر، أن النجمة ألكسندرا داداريو تم ربطها في الفترة الماضية، بالدخول في علاقة عاطفية مع رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| جمالها يفوق الوصف.. الكسندرا داداريو تشارك في تحدي "no makeup" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.